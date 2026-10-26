Ambikapur News: चोरी के आरोप से परेशान 12वीं की छात्रा चढ़ गई थी स्कूल की छत पर, लौटी तो प्रबंधन बोला- सहमति पत्र दो, तब रखेंगे

अंबिकापुर। शहर के उर्सुलाइन स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 12वीं की छात्रा पखवाड़े भर पूर्व स्कूल की छत (Girl student climbed on roof) पर चढ़ गई थी। घटना से स्कूल और जिला प्रशासन में हडक़ंप मच गया था। काफी मशक्कत के बाद छात्रा को छत से नीचे उतारा गया था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बुलाकर उसे घर भेज दिया था। बताया जा रहा था कि हॉस्टल (Hostel girl) में किसी अन्य छात्रा के रुपए चोरी करने के आरोप उसपर लगाया जा रहा था। चोरी के आरोप से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया था। छात्रा का कहना था कि वह आरोप से तंग आ चुकी थी, इस वजह से वह अकेली रहना चाह रही थी। 27 अक्टूबर से शुरु होने वाले टेस्ट परीक्षा में वह शामिल होने एक दिन पहले स्कूल पहुंची तो उससे सहमति पत्र लिया गया। इधर यह हो-हल्ला मच गया कि उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है।