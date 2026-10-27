Ambikapur News: सडक़ हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत, मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे बलरामपुर

अंबिकापुर। शहर के नमनाकला निवासी शिक्षक विभागीय मीटिंग में शामिल होने सोमवार को बाइक पर सवार होकर बलरामपुर जा रहे थे। वे अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग से होते हुए सेमरसोत वाले रास्ते की ओर बढ़े ही थे कि प्रतापपुर से करीब 10 किमी की दूरी पर बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे (Road accident) में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रतापपुर अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में शिक्षक की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में मातम पसर गया। पीएम पश्चात परिजन द्वारा शव अंबिकापुर लाया गया। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।