Ambikapur Road: सीएम आने वाले हैं तो रातों रात बना दी सडक़, कांग्रेसी नेता बोले- जला मोबिल डालकर कराया डामरीकरण

अंबिकापुर। शहर के पुराना नगर निगम ऑफिस चौक पर बाबा कार्तिक उरांव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव की उपस्थिति में किया जाएगा। इसे लेकर निगम की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार की रात निगम द्वारा पुराने निगम ऑफिस चौक से चौपाटी तक की जर्जर सडक़ (Dilapidated road) का डामरीकरण किया गया। इसे लेकर हाल ही में आप पार्टी से कांग्रेस में प्रवेश किए नेता राजेंद्र बहादुर सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जला मोबिल और पानी डालकर ठेकेदार द्वारा सडक़ का डामरीकरण किया गया है। भ्रष्टाचार कर जनता के पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है।