School Holiday: सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के सभी स्कूलों में कल छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अंबिकापुर। अर्नब तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी है। इसे लेकर मौसम विभाग द्वारा बीजापुर, सुकमा, बस्तर व कांकेर जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) है। कोरिया व सूरजपुर जिले में भी मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा अर्नब तूफान के संबंध में चेतावनी जारी किए जाने के बाद सरगुजा समेत उक्त दोनों जिलों के कलेक्टरों ने जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में गुरुवार 29 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि सरगुजा जिले में चक्रवाती तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर आज जिलेभर में देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। जबकि दोपहर 2 बजे से देर शाम तक हल्की बूंदाबादी होती रही।