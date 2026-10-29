Ambikapur News: सीएम का सरगुजा दौरा स्थगित, अर्नब चक्रवात बना रोड़ा! अब वर्चुअल जुड़ेंगे, समाज ने शहर में निकाली रैली

अंबिकापुर। अर्नब चक्रवात के असर के कारण सीएम विष्णु देव साय (CM Vishnu Dev Sai) का सरगुजा दौरा स्थगित हो गया है। वे अंबिकापुर में बाबा कार्तिक उरांव चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे। हालांकि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय में ही संपन्न होगा। लेकिन अब सीएम उक्त कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे वर्चुअल जुड़ेंगे। इधर निगम द्वारा प्रतिमा अनावरण की तैयारियां पूरी कर ली है। बाबा कार्तिक उरांव के समाज के लोगों ने कलाकेंद्र मैदान से शहर में रैली निकाली। उनका जयघोष किया। कार्यक्रम में शामिल होने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी पहुंच चुके हैं। सुबह से ही शहर में रुक-रुककर बारिश भी हो रही है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल कलाकेंद्र मैदान में लोगों की आवाजाही भी कम है।