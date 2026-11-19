होमस्टे मालिक ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में आग में कोई तरल पदार्थ डालता दिखाई दे रहा व्यक्ति उनके होटल का कर्मचारी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि निकिता ने नायलॉन की ड्रेस पहन रखी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज में दंपती बारबेक्यू के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान आग अचानक तेज हो जाती है और निकिता उसकी चपेट में आ जाती हैं। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।