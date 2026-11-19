दार्जिलिंग में हनीमून के दौरान बारबेक्यू की आग से झुलसी नवविवाहिता की मौत (Photo: IANS)
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हनीमून के दौरान बारबेक्यू की आग में झुलसी एक नवविवाहिता की करीब दो महीने बाद मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा निवासी निकिता साहा ने गुरुवार तड़के करीब 4 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 13 सितंबर को अपने पति समीर के साथ हनीमून मनाने दार्जिलिंग के सिटोंग गई थीं। वहां एक होमस्टे में रात के समय बारबेक्यू के दौरान अचानक आग भड़क गई थी, जिसकी चपेट में आने से निकिता करीब 60 फीसदी तक झुलस गई थीं।
परिजनों के मुताबिक, हादसे के बाद निकिता को पहले सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया। चार दिन पहले उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई।
हादसे को लेकर निकिता के पति समीर ने होमस्टे प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आग के पास तेल का एक ड्रम रखा था, जिससे अचानक आग भड़क गई और उनकी पत्नी बुरी तरह झुलस गईं। उनका शरीर लगभग 60 प्रतिशत तक जल गया था।
हालांकि, होमस्टे प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार किया है। होमस्टे के मालिक नेहल के मुताबिक, घटना के समय दंपती बारबेक्यू के पास बैठे थे। कर्मचारियों ने उन्हें कई बार आग से दूर रहने की चेतावनी दी थी। कर्मचारी खाना लेने गए थे, तभी 15 से 20 सेकंड के भीतर दंपती ने एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया और ठंड लगने की बात कहते हुए आग तेज करने के लिए केरोसिन डालने को कहा।
होमस्टे मालिक ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में आग में कोई तरल पदार्थ डालता दिखाई दे रहा व्यक्ति उनके होटल का कर्मचारी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि निकिता ने नायलॉन की ड्रेस पहन रखी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज में दंपती बारबेक्यू के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान आग अचानक तेज हो जाती है और निकिता उसकी चपेट में आ जाती हैं। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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