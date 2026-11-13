13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

Verka Milk Price Hike: अमूल-मदर डेयरी के बाद वेरका ने भी बढ़ाए दूध के दाम, अब इतने रुपये में मिलेगा एक किलो दूध

Milk Price Hike 2026: अमूल और मदर डेयरी के बाद वेरका ने भी दूध महंगा कर दिया है। 13 नवंबर से नई कीमतें लागू हो गई हैं। जानिए आधा लीटर से लेकर दो लीटर तक के पैकेट के नए रेट।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Imran Sheikh

Updated: 13 Nov 2026, 9:11 AM IST

Verka Milk New Price

वेरका ने दूध के दाम बढ़ाने के साथ कुछ पैकेटों में मात्रा घटाने का भी फैसला किया है। (File Photo)

Verka New Rate List: दूध खरीदने वाले लोगों की जेब पर महंगाई का एक और असर पड़ा है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब वेरका ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने अलग-अलग पैकेट वाले दूध की कीमतों में 1 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार, 13 नवंबर से लागू हो गई हैं। इसका असर पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा।

वेरका की नई रेट लिस्ट के मुताबिक, आधा लीटर फुल क्रीम दूध अब 36 की जगह 38 रुपए में मिलेगा। स्टैंडर्ड दूध के लिए 33 की जगह 35 रुपए देने होंगे। इसी तरह टोंड दूध 30 से बढ़कर 31 रुपए, डबल टोंड दूध 27 से 28 रुपए और गाय का दूध 31 से बढ़कर 33 रुपए हो गया है। स्किम्ड दूध की कीमत भी 24 से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई है।

एक लीटर दूध के नए रेट जानिए

एक लीटर दूध खरीदने वालों को भी अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। फुल क्रीम दूध की कीमत 72 से बढ़ाकर 76 रुपए कर दी गई है। स्टैंडर्ड दूध अब 65 की जगह 69 रुपए में मिलेगा। टोंड दूध के लिए 59 की जगह 61 रुपए और डबल टोंड दूध के लिए 53 की जगह 55 रुपए देने होंगे।

बड़े पैकेटों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। डेढ़ लीटर फुल क्रीम दूध अब 106 की जगह 112 रुपए में मिलेगा। स्टैंडर्ड दूध की कीमत 96 से बढ़ाकर 102 रुपए और गाय के दूध की कीमत 90 से बढ़ाकर 96 रुपए कर दी गई है। वहीं, दो लीटर फुल क्रीम दूध के लिए अब 150 रुपए देने होंगे, जबकि पहले इसकी कीमत 142 रुपए थी। दो लीटर स्टैंडर्ड दूध भी 128 की जगह 136 रुपए में मिलेगा।

दूध के दाम बढ़े, पैकेट में मात्रा भी होगी कम

वेरका ने कुछ दूध के पैकेटों की मात्रा घटाने का फैसला भी किया है। मौजूदा पैकिंग का स्टॉक खत्म होने के बाद 350 मिलीलीटर टोंड दूध का पैकेट 320 मिलीलीटर का हो जाएगा। इसी तरह 450 मिलीलीटर स्टैंडर्ड दूध के पैकेट में अब 430 मिलीलीटर दूध मिलेगा। यानी ग्राहकों को कुछ पैकेटों में पहले से कम दूध मिलेगा।

दही, घी और लस्सी के दाम नहीं बढ़े

दूध महंगा होने के बावजूद वेरका ने लस्सी, दही, देसी घी और दूसरे डेयरी उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। इनकी पुरानी कीमतें ही रहेंगी। बल्क में मिलने वाले दूध के दाम और दुकानदारों का कमीशन भी पहले जैसा रखा गया है।

नई कीमतें पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, कालका और रोपड़ सहित आसपास के इलाकों में लागू होंगी। दिल्ली-एनसीआर और कुछ दूसरे नजदीकी बाजारों में भी वेरका के नए रेट लागू किए गए हैं। कंपनी ने आसपास के बाजारों में दूसरी बड़ी डेयरी कंपनियों के दूध के दामों को देखते हुए यह फैसला लिया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.