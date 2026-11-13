Verka Milk Price Hike: अमूल-मदर डेयरी के बाद वेरका ने भी बढ़ाए दूध के दाम, अब इतने रुपये में मिलेगा एक किलो दूध

बड़े पैकेटों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। डेढ़ लीटर फुल क्रीम दूध अब 106 की जगह 112 रुपए में मिलेगा। स्टैंडर्ड दूध की कीमत 96 से बढ़ाकर 102 रुपए और गाय के दूध की कीमत 90 से बढ़ाकर 96 रुपए कर दी गई है। वहीं, दो लीटर फुल क्रीम दूध के लिए अब 150 रुपए देने होंगे, जबकि पहले इसकी कीमत 142 रुपए थी। दो लीटर स्टैंडर्ड दूध भी 128 की जगह 136 रुपए में मिलेगा।