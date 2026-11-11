इंसाफ रैली अभियान के जरिए भगवंत मान सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उठाएगी पंजाब के मुद्दे

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह। (फाइल फोटो-ANI)
Punjab Congress: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी लड़ाई तेज करने की तैयारी कर ली है। पार्टी अब कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पंजाब के साथ हुए अन्याय को मुद्दा बनाकर सीधे जनता के बीच जाएगी। इसके लिए गांवों से लेकर शहरों तक साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। बसों के जरिए प्रचार किया जाएगा और कांग्रेस के नेता पैदल घर-घर पहुंचकर लोगों से बातचीत करेंगे। पार्टी का मकसद इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के साथ पंजाब के भविष्य को लेकर अपनी योजना भी लोगों के सामने रखना है।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने चंडीगढ़ में इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पिछले कई सालों में जो अन्याय झेला है, उसे कांग्रेस अपने अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। पार्टी इस बात को हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचाएगी, ताकि लोग राज्य के सामने खड़ी समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रख सकें।
कांग्रेस ने अपने इस अभियान को 'इंसाफ रैली' नाम दिया है। इसके तहत पार्टी अलग-अलग इलाकों में साइकिल रैलियां निकालेगी और बसों के जरिए प्रचार करेगी। इसके अलावा नेता पैदल गांवों और मोहल्लों में पहुंचेंगे। वे घर-घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।
परगट सिंह ने बताया कि इस अभियान में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब के लोगों को लंबे समय से कई तरह की परेशानियों और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर सरकार से जवाब मांगेगी।
कांग्रेस इस बार केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी लोगों को यह भी बताएगी कि पंजाब को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए उसके पास क्या योजना है। परगट सिंह के मुताबिक, कांग्रेस राज्य के भविष्य को लेकर एक साफ रोडमैप पेश करेगी।
इसके लिए पार्टी के नेता अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। स्थानीय समस्याओं को समझने के साथ उन्हें कांग्रेस की योजनाओं और सोच के बारे में भी बताया जाएगा।
कांग्रेस के इस अभियान को भगवंत मान सरकार के खिलाफ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साइकिल रैलियों, बस प्रचार और घर-घर संपर्क के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है।
कांग्रेस की रणनीति साफ है कि वह पंजाब के स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के साथ खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करेगी। अब देखना होगा कि इंसाफ रैली अभियान के जरिए पार्टी जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है।
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