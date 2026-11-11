इंसाफ रैली अभियान के जरिए भगवंत मान सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उठाएगी पंजाब के मुद्दे

Punjab Congress: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी लड़ाई तेज करने की तैयारी कर ली है। पार्टी अब कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पंजाब के साथ हुए अन्याय को मुद्दा बनाकर सीधे जनता के बीच जाएगी। इसके लिए गांवों से लेकर शहरों तक साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। बसों के जरिए प्रचार किया जाएगा और कांग्रेस के नेता पैदल घर-घर पहुंचकर लोगों से बातचीत करेंगे। पार्टी का मकसद इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के साथ पंजाब के भविष्य को लेकर अपनी योजना भी लोगों के सामने रखना है।