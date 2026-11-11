11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

इंसाफ रैली अभियान के जरिए भगवंत मान सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उठाएगी पंजाब के मुद्दे

Punjab Insaaf Rally: पंजाब में भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इंसाफ रैली अभियान चलाएगी। साइकिल रैलियों, बस प्रचार और घर-घर संपर्क के जरिए कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Imran Sheikh

Updated: 11 Nov 2026, 4:37 PM IST

Bhagwant Mann Government

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह। (फाइल फोटो-ANI)

Punjab Congress: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी लड़ाई तेज करने की तैयारी कर ली है। पार्टी अब कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पंजाब के साथ हुए अन्याय को मुद्दा बनाकर सीधे जनता के बीच जाएगी। इसके लिए गांवों से लेकर शहरों तक साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। बसों के जरिए प्रचार किया जाएगा और कांग्रेस के नेता पैदल घर-घर पहुंचकर लोगों से बातचीत करेंगे। पार्टी का मकसद इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के साथ पंजाब के भविष्य को लेकर अपनी योजना भी लोगों के सामने रखना है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने चंडीगढ़ में इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पिछले कई सालों में जो अन्याय झेला है, उसे कांग्रेस अपने अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। पार्टी इस बात को हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचाएगी, ताकि लोग राज्य के सामने खड़ी समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रख सकें।

साइकिल रैली से घर-घर तक पहुंचेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने अपने इस अभियान को 'इंसाफ रैली' नाम दिया है। इसके तहत पार्टी अलग-अलग इलाकों में साइकिल रैलियां निकालेगी और बसों के जरिए प्रचार करेगी। इसके अलावा नेता पैदल गांवों और मोहल्लों में पहुंचेंगे। वे घर-घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।

परगट सिंह ने बताया कि इस अभियान में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब के लोगों को लंबे समय से कई तरह की परेशानियों और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर सरकार से जवाब मांगेगी।

सरकार को घेरने के साथ अपना प्लान भी बताएगी पार्टी

कांग्रेस इस बार केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी लोगों को यह भी बताएगी कि पंजाब को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए उसके पास क्या योजना है। परगट सिंह के मुताबिक, कांग्रेस राज्य के भविष्य को लेकर एक साफ रोडमैप पेश करेगी।

इसके लिए पार्टी के नेता अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। स्थानीय समस्याओं को समझने के साथ उन्हें कांग्रेस की योजनाओं और सोच के बारे में भी बताया जाएगा।

पंजाब की राजनीति में बढ़ेगी हलचल

कांग्रेस के इस अभियान को भगवंत मान सरकार के खिलाफ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साइकिल रैलियों, बस प्रचार और घर-घर संपर्क के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है।

कांग्रेस की रणनीति साफ है कि वह पंजाब के स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के साथ खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करेगी। अब देखना होगा कि इंसाफ रैली अभियान के जरिए पार्टी जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.