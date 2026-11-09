हरियाणा CM नायब सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- पंजाब के किसान ढूंढ रहे हैं, मान सरकार ने 5 साल में सिर्फ चुटकुले सुनाए

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पराली का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। अब इस मुद्दे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सीएम भगवंत मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वे हरियाणा और पंजाब के किसानों पर पराली जलाने को लेकर आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि दोनों राज्यों के किसान पराली जलाकर दिल्ली में प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह के बयानों से उन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसानों का अपमान किया।