‘मुश्किल था एक घूंट न लेना’, मुस्लिम किसान से दूध की बोतल लेकर पी गए हिमंत बिस्वा सरमा, जानें पूरा मामला

इसके बाद सीएम सरमा ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है। जिसमें उन्होंने किसान की पहचान मोहम्मद सोहाब अली के रूप में बताई। दरअसल, किसान सोहाब अपने डेयरी फार्म का दूध लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के पास पहुंचे थे। दूध की बोतल स्वीकार करने से पहले सरमा ने किसान से पूछा कि यह गाय का दूध है या भैंस का? इस पर किसान ने जवाब दिया कि यह गाय का दूध है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सबके सामने बोतल से दूध पीकर उसका स्वाद लिया।