10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पीएम मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर घमासान, राहुल गांधी बोले- जवानों के सामने ही बहस कर लें

पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए उन्हें बहस की चुनौती दी। जानिए बस्तर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और क्यों बढ़ा सियासी विवाद।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Updated: 9 Nov 2026, 3:22 PM IST

Pm Modi Diwali

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच 'दिमागी नक्सल' को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने उन्हें सीधे बहस की चुनौती दे दी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नक्सली कहा, लेकिन जवानों के चेहरे बता रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है।

'किसी भी समय और किसी भी जगह बहस करने को तैयार'

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देने के लिए वह किसी भी समय और किसी भी जगह बहस करने को तैयार हैं। राहुल ने दावा किया कि इस बहस के बाद प्रधानमंत्री में किसी एक जवान के सामने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी।

बस्तर में जवानों के बीच पीएम मोदी ने क्या कहा था?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान उन्होंने देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता की तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने 'दिमागी नक्सलियों' का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग कई संस्थाओं और राजनीतिक दलों में मौजूद हैं।

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें हराना जरूरी है।

नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी किया दावा

प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 47 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीते एक साल के दौरान ड्यूटी पर किसी सीआरपीएफ जवान की जान नहीं गई। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के साहस और सरकार की सही नीतियों का नतीजा बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि एक समय देश के करीब 20 राज्यों के 230 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। नक्सली हिंसा के कारण इन इलाकों में आम लोगों का जीवन प्रभावित था और कई जगहों पर लोगों को मतदान तक नहीं करने दिया जाता था।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.