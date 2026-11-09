पीएम मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर घमासान, राहुल गांधी बोले- जवानों के सामने ही बहस कर लें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच 'दिमागी नक्सल' को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने उन्हें सीधे बहस की चुनौती दे दी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नक्सली कहा, लेकिन जवानों के चेहरे बता रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है।