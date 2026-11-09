परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले- संसद स्थगित रखने का बना नया रिकॉर्ड

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को संसद के सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (साइन डाई) किए जाने के 88 दिन बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में जानबूझकर यह देरी कर रही है।