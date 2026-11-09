गाड़ी से ग्रेनेड और कारतूस मिलने का आरोप, 6 साल बाद बरी हुए दो कश्मीरी युवक, कोर्ट ने कहा- पुलिस ठोस सबूत नहीं दे पाई

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, जिससे दोनों युवकों का किसी पहचाने गए आतंकी, आतंकी संगठन या आतंकवादी गतिविधि से संबंध साबित हो सके। जांच अधिकारी ने भी माना कि जांच के दौरान किसी ऐसे आतंकी का नाम सामने नहीं आया था, जिसके संपर्क में दोनों आरोपी होने का दावा किया गया हो।