Jashpur News: जल्द अमीर बनने की चाह में की साढ़े 4 साल के मासूम की नृशंस हत्या, फिर निकाल लिया किडनी, फेफड़ा और आंख

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत साढ़े 4 साल के मासूम बालक की नृशंस हत्या (Brutal murder) का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 27 वर्षीय आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जल्दी और अधिक पैसा कमाने की लालच में मासूम की हत्या की थी। फिर उसने उसके शरीर के अंग निकालकर बेचने की योजना बनाई थी। मासूम 5 नवंबर से घर से गायब था। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया था। उसकी लाश डबरी में कंबल व गोधड़ी में लिपटी मिली थी। उसका शव क्षत-विक्षत था तथा किडनी, फेफड़ा और आंखें गायब थीं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।