पंजाब में राहुल-खरगे की रैली पर BJP का पलटवार, बोली- पहले अपने नेताओं से पूछें, नशे पर लगाम कैसे लगेगी

Punjab Congress Rally: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। इसको लेकर संगरूर में कांग्रेस की एक चुनावी रैली आयोजित हुई। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस रैली को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता पंजाब पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए।