‘लोकसभा में सुबह 11:00 बजे से ही उनके पास से शराब की महक आने लगती थी’, CM भगवंत मान को लेकर राहुल गांधी का बयान

'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को मंच पर बुलाया और कहा, "कुछ साल पहले, मेरे दफ्तर में मेरी मुलाकात उनके बेटे से हुई थी। उस समय, मैं सिद्धू मूसेवाला को नहीं जानता था। यह उनसे मेरी पहली मुलाकात थी और मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वह एक प्रभावशाली नौजवान थे। जब वे कमरे में आए, तो उनके शरीर पर टैटू थे। उस समय तक मैंने उनके गाने नहीं सुने थे, न ही उनकी आवाज ही सुनी थी। मुझे बस इतना बताया गया था कि वह एक अच्छे इंसान और संगीतकार हैं, और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। एक राजनेता के तौर पर, जब लोग हमसे मिलने आते हैं, तो हम उन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं। हम सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते; बल्कि हम अपनी भावनाओं और अपने दिल की आवाज पर ध्यान देते हैं कि वह इंसान कैसा है। वह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली नौजवान थे, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया।