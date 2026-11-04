पंजाब में कांग्रेस की चुनावी हुंकार! खरगे ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी

खरगे ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। "वोट 'चुराए' जाने के मुद्दे से परे, यह (राज्य) सरकार सचमुच बहुत खराब है, जो नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी सरकार है जो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और हमारे किसानों का जीवन तबाह कर रही है… क्या आप इसे 'अच्छी सरकार' कहते हैं? क्या आप इसी के लिए सत्ता में आए थे? आपने दिल्ली को बर्बाद किया, और फिर यहाँ आ गए, जहाँ आपने सब कुछ तबाह कर दिया है," उन्होंने कहा।