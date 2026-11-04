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पंजाब में कांग्रेस की चुनावी हुंकार! खरगे ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को संगरूर की 'इंसाफ रैली' से पंजाब चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का अभियान शुरू किया, नशे व हिंसा का मुद्दा उठाया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 4 Nov 2026, 3:12 PM IST

Mallikarjun Kharge news

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे(Photo-ANI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को पंजाब के संगरूर में 'इंसाफ रैली' को संबोधित करके साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत की है। संगरूर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र और AAP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी।

कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आव्हान

संगरूर में पार्टी की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा, "राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा किया और 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और सरकार को स्पष्ट कर दिया कि वोट चुराए गए हैं। चुराए गए वोटों के आधार पर बनी सरकारें हर जगह काम कर रही हैं, जिसमें दिल्ली की मौजूदा सरकार भी शामिल है।"

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उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने और पंजाब जीतने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा, "आज मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं, अगर हम पंजाब जीतते हैं, तो हम पूरा भारत जीत लेंगे… जीत की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर खड़ा होना होगा।"

AAP सरकार को भी घेरा

खरगे ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। "वोट 'चुराए' जाने के मुद्दे से परे, यह (राज्य) सरकार सचमुच बहुत खराब है, जो नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी सरकार है जो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और हमारे किसानों का जीवन तबाह कर रही है… क्या आप इसे 'अच्छी सरकार' कहते हैं? क्या आप इसी के लिए सत्ता में आए थे? आपने दिल्ली को बर्बाद किया, और फिर यहाँ आ गए, जहाँ आपने सब कुछ तबाह कर दिया है," उन्होंने कहा।

AAP सरकार पर एक और हमला करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पंजाब से दिल्ली तक जनता का पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पार्टी BJP की "B-टीम" के रूप में काम कर रही है।

इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी

खरगे ने कहा कि, पंजाब सरकार नशीले पदार्थों और भ्रष्टाचार की सरकार है। मैंने अपने 60 साल के सार्वजनिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है। यहाँ से दिल्ली पैसा भेजा जा रहा है। ये BJP की B-टीम हैं। हम जहां भी जीत रहे होते हैं, ये वहाँ दखल देते हैं - गुजरात और गोवा में भी इन्होंने यही किया है। आप BJP और RSS को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना पंजाब बर्बाद हो जाएगा। आपने दिल्ली को तो पहले ही बर्बाद कर दिया है, और अब यहाँ आकर बाकी सबको भी बर्बाद कर देंगे।

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Updated on:

4 Nov 2026, 3:12 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / पंजाब में कांग्रेस की चुनावी हुंकार! खरगे ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी

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