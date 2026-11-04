Train News: दिल्ली-छठ को लेकर रेलवे विभाग का नया प्लान, यूपी-बिहार और बंगाल की ओर जाने वाले ध्यान दें

Diwali Special Train: दीवाली और छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही है। इन ट्रेनों के जरिए उत्तर रेलवे 6200 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का संचालन कर रहा है। ऐसे में दिवाली और छठ पूजा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन सेवाओं पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी है और वे चल रही हैं। इसके अलावा, रेलवे मांग के आधार पर भी ट्रेनें चलाएंगा।