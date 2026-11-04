Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में जहर! WHO की सीमा से 30 गुना पार प्रदूषण, दिवाली से पहले जहरीली हुई हवा

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी में दिवाली की खुशियों से पहले ही सांसों पर संकट गहराने लगा है। आसमान में छाई धुंध अब सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सेहत के लिए गंभीर चेतावनी बन चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हवा में मौजूद खतरनाक प्रदूषकों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से कई गुना ऊपर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है?