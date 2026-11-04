‘दिमागी नक्सल’ बयान पर भड़के खरगे, राहुल गांधी की चुनौती का जवाब मांगते हुए मोदी सरकार पर साधा निशाना

Mallikarjun Kharge Vote Chori: देश की राजनीति में चुनावी पारदर्शिता अब नए विवाद में फंस गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना लगाया। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं, जिनकी गूंज संसद और चुनाव आयोग तक पहुंच रही है। खरगे सरकार को घेरते हुए बोले-मतदाता सूची में गड़बड़ी, घुसपैठियों के आंकड़े, और वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सरकार खुद साफ-साफ जवाब देने के बजाय बयानबाजी में उलझ रही है। उनका कहना है, इन आरोपों का जवाब जानकारी से दें, खुली बहस में सामने आकर बात करें, सिर्फ शब्दों की लड़ाई न करें।