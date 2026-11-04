VB-G RAM G में फर्जी हाजिरी का आरोप, जयराम रमेश ने भाजपा को घेरा, बोले- राम के नाम पर और कितना पाप करेगी BJP?

VB-G RAM G Scheme: वरिष्ठ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन- रूरल) के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना के तहत फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आने के बाद, अब संत कबीर नगर जिले में भी इसी तरह का घोटाला सामने आया है। जयराम रमेश के अनुसार, क्लोन ऐप्स का इस्तेमाल करके सिस्टम में फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है।