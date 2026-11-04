‘चीन से फंड लेकर लोकतंत्र कमजोर कर रही कांग्रेस’, अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप, राहुल गांधी से मांगा जवाब

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर संसद के भीतर सार्थक चर्चा करने से बचता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की कार्यवाही में लगातार गतिरोध और बाधाएं पैदा करती है और फिर सड़कों पर उतरकर बहस की मांग करती है। कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि वह असल में क्या चाहती है। ठाकुर ने आगे कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप से परेशान और हताश हो गई है। वे खुद तो भ्रमित हैं ही, साथ ही जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।