राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की दोटूक- मोदी से बहस करनी है तो संसद आइए, यही है सही मंच

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती देने पर सियासी बयानबाजी तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी को चिरकुट भी कहा। गिरिराज सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी देश की जनता को मूर्ख समझते हैं?