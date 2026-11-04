करनाल में PUBG से रोकने पर 15 साल के प्रिंस ने नहर में लगाई छलांग, गेमिंग एडिक्शन बच्चों की जान पर बन रही भारी

इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 12 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में पुलिस जांच में ऑनलाइन गेम और पैसे के लेन-देन का एंगल सामने आया। परिवार के अनुसार बच्चा गेम का शौकीन था और घटना से पहले मां के मोबाइल पर खेल रहा था। वहीं, गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की मौत के मामले में भी कोरियाई गेम और संस्कृति से जुड़े लगाव का जिक्र हुआ। परिवार ने बताया कि लड़कियां गेम छोड़ना नहीं चाहती थीं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती थीं। पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें कोरियाई प्रभाव का संकेत था। भोपाल में 14 वर्षीय छात्र अंश साहू की मौत के मामले में भी फ्री फायर जैसे गेम की लत का जिक्र हुआ। परिवार ने बताया कि मोबाइल छीनने के बावजूद लत बनी रही और पढ़ाई प्रभावित हुई। केरल के कोच्चि में 16 वर्षीय अर्जुन कुमार की मौत में भी मोबाइल गेमिंग एंगल की जांच चल रही है।