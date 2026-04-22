22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Online Game Rules: ऑनलाइन गेम का नया नियम अगले महीने से लागू, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

Online Gaming Rules India: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 22, 2026

Ministry of Electronics and Information Technology

Ministry of Electronics and Information Technology (Image: MeitY)

Online Gaming Rules 2026: 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2026' के लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके नए नियम 1 मई से प्रभावी होंगे।

नए नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम को संचालित करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा मुहैया कराते हैं। नए अधिसूचित नियमों के तहत डिजिटल गेमिंग प्राधिकरण का गठन संभव हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन ऑनलाइन गेमों में वास्तविक धन का लेन-देन नहीं होता, उनके लिए कोई अनिवार्य पंजीकरण नहीं होगा।

यह कानून अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित PROG अधिनियम के बाद आया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन पैसे वाले खेलों से जुड़े जोखिमों से बचाना है, साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के लिए एक व्यवस्थित को बढ़ावा देना है।

इसके बारे में आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि ज्यादातर ऑनलाइन गेम अगर रियल मनी गेम नहीं हैं यानी पैसे का लेनदेन शामिल नहीं है, तो अनिवार्य रूप से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। निगरानी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही शुरू की जाएगी। हालांकि, ‘ईस्पोर्ट्स’ के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

यहां आपको बता दें कि यह अधिनियम भारत में ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है, लेकिन ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है। मंत्रालय की तरफ से अक्टूबर 2025 में इन नियमों पर सुझाव आमंत्रित किए थे।

ये अधिकारी करेंगे अपराधों की जांच

केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, कानून से संबंधित अपराधों की जांच अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाएगी। 1- किसी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में साइबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारी। 2- राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में कोई भी नोडल साइबर सेल अधिकारी, जिसमें पुलिस स्टेशन, जिला या आयुक्त कार्यालय स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाही सामान्यतः डिजिटल माध्यम से की जाएगी, और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना उल्लंघन की गंभीरता के अनुपात में होगा।

PROG Act 2025 क्या है?

PROG Act का मकसद 'पे-टू-प्ले' मॉडल्स पर रोक लगाना है। यह 21 अगस्त 2025 को संसद में पास हुआ और 22 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। यह कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर रोक लगाता है और इन्हें बढ़ावा देने वालों पर 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

ये भी पढ़ें

UN में टूटेगा 81 साल का रिकॉर्ड? पहली महिला महासचिव बनने की रेस में ये दो दिग्गज महिलाएं सबसे आगे
विदेश
Michelle Bachelet

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Apr 2026 08:22 pm

Published on:

22 Apr 2026 08:13 pm

Hindi News / National News / Online Game Rules: ऑनलाइन गेम का नया नियम अगले महीने से लागू, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BSNL सिम मिलना हुआ आसान, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा अब बीएसएनएल सिम

BSNL SIM
राष्ट्रीय

बिहार में तुगलकी फरमान! ‘नर्सिंग की पढ़ाई करनी है तो शादी भूल जाओ’, नोटिस देख भड़कीं छात्राएं

Sheikhpura GNM Training School Notice
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा: 10 साल में 64% चुनावी हिंसा TMC के नाम, रिपोर्ट में अन्य पार्टियों के नाम भी सामने आए

पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा
राष्ट्रीय

Valsad Road Accident: शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदलीं, पिकअप वैन पलटने से 6 की मौत, 10 की हालत नाजुक

Valsad Road Accident
राष्ट्रीय

व्यूज का ‘खूनी’ खेल! झारखंड में सांपों को मारकर वीडियो बनाने वाला सनकी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

Rock Python
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.