गुवाहाटी में पांच लोगों की हत्या का आरोपी घनकांत गोगोई पुलिस फायरिंग में ढेर

SSP पापोरी चेतिया ने कहा कि आरोपी ने फुलपानीचिगा में शौच के लिए गाड़ी से उतरने की इजाजत मांगी थी। इसी दौरान वह सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा की सर्विस पिस्तौल छीनने की कोशिश करने लगा। देबाशीष शर्मा के साथ हाथापाई के दौरान दो से तीन राउंड फायर हुए, जिनमें से दो गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं। इसी दौरान टीम में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस वेपन से जवाबी फायरिंग की। इस हमले में आरोपी घनकांत गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। SSP ने आगे बताया कि सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा के दाएं पैर में चोट आई है। उनकी हालत स्थिर है।