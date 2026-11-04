चक्रवात मुरासु कमजोर पड़ा, लेकिन 6 राज्यों में भारी बारिश का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Murasu: बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराने के बाद लगातार कमजोर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मंगलवार सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के पास तट पार कर उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ गया। उस समय हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटा थी, जबकि झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचे। सुबह 11:30 बजे तूफान बापटला से करीब 40 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित था। तब इसकी हवा की रफ्तार घटकर 85 से 95 किमी प्रति घंटा और शाम को रफ्तार 75 किमी प्रतिघंटा तक रह गई। बुधवार सुबह तक तूफान और कमजोर होकर गहरे दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा। लेकिन गहरे दबाव क्षेत्र के प्रभाव से आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा।