संघ की 100 साल की यात्रा से भोजशाला के इतिहास तक, RSS की बैठक में लगी विशेष प्रदर्शनी



बैठक स्थल पर संघ की 100 वर्षों की यात्रा के साथ धार की भोजशाला पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। ‘भोजशाला के प्रत्यक्ष प्रमाण’ नाम से विशेष क्षेत्र तैयार किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से भोजशाला के शुरू के चित्रण के साथ मौजूदा वर्णन भी किया गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं, जिन्हें कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्शनी में राजा भोज के शासनकाल और स्थापना से लेकर मध्यकालीन आक्रमणों, वाग्देवी की प्रतिमा के लंदन पहुंचने, अंग्रेजों के पुरातात्विक अध्ययन और आजादी के बाद हुए आंदोलनों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। प्रदर्शनी में सिद्धि यंत्र, सनातन प्रतीकों से सुसज्जित स्तंभ और शिलालेखों के खंडित अवशेष भी हैं। परिसर के उस देवस्थान को दिखाया गया है, जहां राजा भोज द्वारा भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने का दावा है। इसी स्थान की खुदाई में प्रतिमा मिली थी। यज्ञकुंड से प्राप्त मगरमुख आकृति, स्तंभों पर बने कीर्ति चिह्न, गर्भगृह के शिखर के अंदर बना अष्टदल कमल और फर्श पर देवनागरी में अंकित शिलालेखों का भी वर्णन है।