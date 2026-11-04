SIR में मतदाता सूची से नाम कटने पर क्या करें? जानिए फॉर्म-6 भरने और कानूनी कार्रवाई से जुड़े नियम

आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने संबंधी घोषणा का प्रावधान 1 अगस्त 2022 से लागू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 14 अक्टूबर को नीलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में इस आशंका को गलत माना था कि पहले से मतदाता होने के बावजूद फॉर्म-6 भरने पर झूठी घोषणा का मुकदमा चल सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फॉर्म-6 जमा करने की अनुमति देते हुए कहा था कि इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले पंजीकृत रहे मतदाता के खिलाफ केवल दोबारा फॉर्म-6 भरने के आधार पर धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, शर्त यह है कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और फॉर्म में की गई अन्य घोषणाएं भी कानून के अनुरूप हों।