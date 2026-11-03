दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में ट्रैफिक का बुरा हाल, धौला कुआं से बॉर्डर तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें



इससे पहले 2 नवंबर को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत सख्ती किए जाने के बाद दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-नोएडा और दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। इस दौरान कई यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पुलिस ने रविवार से सोमवार दोपहर तक कुल 7,657 वाहनों की जांच की थी। प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले 609 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उन्हें वापस लौटा दिया गया।