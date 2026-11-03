Gujarat Accident: अलग-अलग हादसों में 3 की मौत, डंपर ने महिला को कुचला, इमारत से गिरा बच्चा और ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

रामोल थाना क्षेत्र के वस्त्राल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में तीन साल के बच्चे की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वस्त्राल में रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे बन रही श्रीमद एलिगंस बिल्डिंग के ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल पर विकेश गामेती अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका तीन साल का बेटा खेलते समय दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में बच्चे को जीसीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विकेश मूलरूप से राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा तहसील के बोरका पानी, तलैया खाना गांव के निवासी हैं। वह अहमदाबाद में इसी निर्माणाधीन साइट पर रहते और काम करते थे।