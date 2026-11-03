3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Gujarat Accident: अलग-अलग हादसों में 3 की मौत, डंपर ने महिला को कुचला, इमारत से गिरा बच्चा और ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Gujarat Road Accident: गुजरात में अलग-अलग हादसों में तीन की मौत हो गई। अरवल्ली में डंपर की टक्कर से महिला, अहमदाबाद में इमारत से गिरने पर तीन साल का बच्चा और कच्छ में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Updated: 3 Nov 2026, 9:48 PM IST

Gujarat Accident

Gujarat Accident News: गुजरात में अलग-अलग जगह हुए तीन हादसों में महिला और तीन साल के मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अरवल्ली में सोडा पीने के लिए सड़क किनारे रुकी महिला को डंपर ने कुचल दिया, अहमदाबाद में तीन साल का बच्चा दूसरी मंजिल से गिर गया और कच्छ में ट्रेलर की टक्कर से बाइक चालक की जान चली गई। हादसों में दो लोग घायल भी हुए हैं।

सोडा पीने रुकी महिला को डंपर ने कुचला

अरवल्ली जिले में शिणावाड़ बस स्टैंड के पास सड़क किनारे सोडा पीने के लिए रुकी महिला को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान मेघरज तहसील के रामगढ़ी सुरदेवी गांव निवासी मरियमबेन वादी अहमद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मरियमबेन अहमदाबाद के ओढव क्षेत्र में रहने वाले एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर मोडासा जा रही थीं।

Surat News: प्रेमिका को बाइक पर घुमा रहा था पति, पत्नी ने कार से पीछा कर चौराहे पर दबोचा, फिर चप्पलों से की धुनाई

ये भी पढ़ें
surat news

रास्ते में शिणावाड़ बस स्टैंड के पास सोडा पीने के लिए वह बाइक से उतर रही थीं, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल महिला को 108 एंबुलेंस से मोडासा सार्वजनिक अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें हिम्मतनगर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मृतका के पुत्र की शिकायत पर मोडासा ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

दूसरी मंजिल से गिरा तीन साल का बच्चा, मौत

रामोल थाना क्षेत्र के वस्त्राल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में तीन साल के बच्चे की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वस्त्राल में रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे बन रही श्रीमद एलिगंस बिल्डिंग के ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल पर विकेश गामेती अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका तीन साल का बेटा खेलते समय दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में बच्चे को जीसीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विकेश मूलरूप से राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा तहसील के बोरका पानी, तलैया खाना गांव के निवासी हैं। वह अहमदाबाद में इसी निर्माणाधीन साइट पर रहते और काम करते थे।

ट्रेलर की टक्कर से बाइक चालक की मौत, दो घायल

आदिपुर थाना क्षेत्र में शिणाई-तुणा रोड पर एक सोसायटी के पास ट्रेलर की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक मुस्ताक चबा वडी निवासी अंजार तहसील गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे में घायल दो अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।

महाराष्ट्र में सराफा कारोबारी का फिल्मी अंदाज में अपहरण, पुलिस ने कार पकड़ी तो तेलंगाना का निकला कनेक्शन

ये भी पढ़ें
Maharashtra Kidnapping Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 9:48 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / Gujarat Accident: अलग-अलग हादसों में 3 की मौत, डंपर ने महिला को कुचला, इमारत से गिरा बच्चा और ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना तय, दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, कांग्रेस जाएगी कोर्ट

Hardeep Singh Puri
राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके को अमेरिका-आशुतोष रांका को पाकिस्तान से मिला पैसा, SIR विरोधी अभियान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप

SIR controversy
राष्ट्रीय

Gujarat: नाबालिग लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, तीन और आरोपी गिरफ्तार

Minor Girls Conversion Case
राष्ट्रीय

Gujarat Crime: डीएसपी सरिता गायकवाड़ को कारोबारी ने लगाया चूना, रेत कारोबार में निवेश के नाम पर 67 लाख की धोखाधड़ी

DSP Sarita Gaikwad
राष्ट्रीय

‘झूठ और सच का फैसला संसद में होगा’: अमित शाह ने विपक्ष को दी बहस की खुली चुनौती

Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.