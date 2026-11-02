Surat News: प्रेमिका को बाइक पर घुमा रहा था पति, पत्नी ने कार से पीछा कर चौराहे पर दबोचा, फिर चप्पलों से की धुनाई

बाइक पर पीछे बैठी युवती को भी नीचे उतारकर उसके बाल पकड़े और मारपीट की गई। देर रात सड़क पर हुए इस घटनाक्रम के दौरान काफी हंगामा हुआ। परिवार के कुछ सदस्य पूरी घटना का वीडियो भी बनाते रहे। सूचना मिलने पर कातर्गाम पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई। थाने में युवती ने अपने प्रेमी की पत्नी सहित तीन महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में एनसी (नॉन कॉग्निजेबल) शिकायत दर्ज की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।