अब मौसम की मार से खराब नहीं होंगी फसलें, किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, क्या बोलीं वित्त मंत्री?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सरकार खेती में फसलों की विविधता बढ़ाने, पानी का बेहतर इस्तेमाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। यह चिंता जलवायु परिवर्तन और धान-गेहूं के बड़े भंडार को लेकर जताई जा रही है।