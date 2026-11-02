Cyclone Murasu: चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भेजी गईं NDRF की तीन टीमें

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रविवार को चक्रवाती तूफान मुरासु में तब्दील हो गया था। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया था कि यह तूफान सोमवार सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद यह 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। विभाग के मुताबिक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास के तटीय इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं।