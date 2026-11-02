Cyclone Murasu: आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ा चक्रवात मुरासु, 110 की रफ्तार से टकराएंगी हवाएं, IndiGo ने यात्रियों को किया अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर अब हवाई यातायात पर भी दिखाई देने लगा है। विशाखापत्तनम में खराब मौसम के चलते IndiGo की उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और यात्रियों को एयरपोर्ट पर अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है। समुद्र से उठ रहा यह तूफान जैसे-जैसे तट की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्रशासन और परिवहन सेवाओं की सतर्कता बढ़ती जा रही है।