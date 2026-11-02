लालू यादव से मिलने पहुंचीं सोनिया गांधी, तेजस्वी ने बताई मुलाकात की वजह, INDIA गठबंधन पर भी बोले

उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष एकजुट होकर मुकाबला नहीं करेगा, तब तक यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। रविवार को विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर जरूर जुटे थे, लेकिन यह आखिरी कार्यक्रम नहीं था। तेजस्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि INDIA गठबंधन आगे भी इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगा।