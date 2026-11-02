‘मणिपुर इंतजार कर सकता है, कांग्रेस को कोसना नहीं’, अमित शाह पर पवन खेड़ा का तीखा हमला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के प्रशासनिक रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात बेहद चिंताजनक हैं, जहां हाल ही में महज 24 घंटे के भीतर पांच कुकी पुरुषों की हत्या कर दी गई। खेड़ा के मुताबिक, ऐसे नाजुक समय में गृह मंत्री को खुद मणिपुर जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए था या फिर दिल्ली में तुरंत एक आपात समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मई 2023 से मणिपुर संकट का सामना कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए विपक्ष पर हमला बोलना राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गया है।