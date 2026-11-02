‘हमारा पूरा परिवार इसी दुकान से पलता है, अब घर कैसे चलेगा?’, INDIA गठबंधन की रैली के बीच महिला दुकानदार का छलका दर्द

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने दावा किया कि रामलीला मैदान में हुई INDIA गठबंधन की रैली के चलते दिल्ली के कारोबार को करीब 10 हजार से 11 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि रैली का असर आसपास के 20 से 25 बाजारों में देखने को मिला। इन बाजारों में मौजूद करीब 3 लाख दुकानों में से लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद रही। गोयल ने बताया कि रैली में बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के पहुंचने की आशंका के चलते दुकानदारों ने सुरक्षा और भीड़ की चिंता में अपनी दुकानें नहीं खोली।