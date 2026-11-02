INDIA गठबंधन की रैली को BJP ने बताया फ्लॉप, प्रमोद तिवारी बोले- मैदान के बाहर अंदर से दोगुनी थी भीड़, जोश देखकर चौंक जाएंगे!

INDIA Alliance Rally Delhi: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई INDIA गठबंधन की रैली अब सियासी बहस का मुद्दा बन गई है। रैली में कितने लोग पहुंचे और इसका आयोजन कितना सफल रहा, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। बीजेपी ने खाली कुर्सियों और मैदान के कुछ हिस्सों का हवाला देकर इसे फ्लॉप शो बताया है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो दावा किया है कि मैदान के बाहर मौजूद लोगों की संख्या अंदर बैठे लोगों से करीब दोगुनी थी।