200 करोड़ रुपये की ठगी केस में नोरा फतेही नहीं पहुंची कोर्ट, जज ने वकील को लगाई फटकार, कहा- अदालत को हल्के में न लें

दिल्ली पुलिस की जानकारी के बाद नोरा फतेही के वकील ने अदालत में एक अर्जी दी, जिसमें उनसे उस दिन व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की छूट मांगी गई। विशेष न्यायाधीश ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और वकील को फटकार लगाई। अदालत ने वकील से कहा कि नोरा फतेही इस मामले में एक गवाह हैं और उन्हें आज कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था। उनका यह बर्ताव गलत है। अदालत को हल्के में न लें। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आखिरी मौके पर गवाहों के न आने से न्यायिक कार्यवाही में बाधा आती है।