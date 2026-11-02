सऊदी गठबंधन ने हूतियों के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर बरसाए बम, हमले में 7 लोग घायल, एयरस्ट्राइक का वीडियो जारी

Yemen Conflict: सऊदी के नेतृत्व वाले 'कोएलिशन टू रिस्टोर लेजिटिमेसी इन यमन' ने यमन के होदेइदाह और धमार प्रांतों में सक्रिय हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। गठबंधन का दावा है कि इन हमलो में हूती विद्रोहियों के सैन्य अभियान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख संसाधनों और ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। हमलों के कुछ ही समय बाद, गठबंधन के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि लेजर-गाइडेड हथियारों ने हूती ठिकानों पर सटीक निशाना साधा, जिससे वे धुएं के गुबार में घिर गए।