ईरान पर फिर बड़े हमले की तैयारी? टकर कार्लसन का दावा, नेतन्याहू रोज ट्रंप को कर रहे फोन

वहीं, इसी क्रम में बीते दिनों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई को एक पत्र भेजा था। इसमें बातचीत को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा की गई थी। कई महीनों में यह ईरान के साथ अमेरिका का उच्चस्तरीय संपर्क था। वहीं, रविवार को कतरी मध्यस्थों ने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की। इसका मकसद एक ऐसे समझौते पर जहां फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफतौर पर कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है और आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका, तेहरान द्वारा उठाए गए सवालों का क्या जवाब देता है।