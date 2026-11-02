बहुमत खोने के बाद बैकफुट पर नेतन्याहू, क्या विरोधी आइजेनकोट से मिलाएंगे हाथ?

Gadi Eisenkot: इजरायल में संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक संकट बढ़ता नजर आ रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके गठबंधन को संसद (नेसेट) में बड़ा झटका लगा है। 120 सीटों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 61 है, लेकिन नेतन्याहू का गुट 53 सीटों पर ही सिमट गया। इन सब के बीच इजरायली मीडिया i24 न्यूज ने दावा किया हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू एकता सरकार बनाने की योजना से इनकार कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सभी विकल्प खुले रखे हैं।