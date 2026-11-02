रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच साइबर हमला, दोनों देशों के इमरजेंसी सिस्टम हैक, लोगों तक पहुंचीं फर्जी चेतावनियां

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने देश के नागरिकों के मोबाइल फोन पर रासायनिक और रेडिएशन के कथित खतरों से जुड़ी झूठी चेतावनी के संदेश भेज दिए। इतना ही नहीं, राजधानी कीव की सड़कों पर लगे लाउडस्पीकर अलर्ट सिस्टम को भी हैक कर लिया गया, जिससे नागरिकों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूक्रेन की वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। वायुसेना ने टेलीग्राम पर स्पष्ट किया कि रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, लोग शांत रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके बाद देश के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय ने भी बयान जारी कर बताया कि देश का मुख्य अलर्ट सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है और सभी प्रशासनिक सिग्नल सुरक्षित हैं।