US Iran War: ईरान के नेताओं को खत्म करने में अमेरिका ने कर दी हद पार? ट्रंप के बयान से दुनिया में बढ़ी हलचल

चुनावी माहौल के बीच ट्रंप की ये बातें और भी अहम हो जाती हैं। चुनाव बस अगले दिन थे, और ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत से ईरान के खिलाफ सख्त रवैया एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के सामने रखा। मगर, ये भी दिखता है कि सैन्य सफलता और राजनीतिक हल, दोनों अलग बातें हैं। किसी देश की ताकत कम करना आसान है, लेकिन स्थायी समाधान और क्षेत्रीय शांति लाना कहीं ज्यादा मुश्किल। असल सफलता सिर्फ ईरान का सैन्य नुकसान नहीं है, बल्कि आगे चलकर वहां स्थिरता और डिप्लोमैटिक समाधान लाना ही असली चुनौती है।