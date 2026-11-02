Cyclone Murasu: आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल की चेतावनी, भारी बारिश के बीच चेन्नई में स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 2 नवंबर की रात 11:30 बजे से 3 नवंबर की सुबह 4:00 बजे के बीच एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने का अनुमान है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के पास तट से टकराएगा। तट से टकराते समय हवा की गति 100 से 110 किमी/घंटा रहने की उम्मीद है और हवा के झोंके 120 किमी/घंटा तक पहुंच सकते हैं।