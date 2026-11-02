UP Election 2027: उत्तर प्रदेश चुनाव में BJP का ‘बिहार फॉर्मूला’: 2017 से पहले के दौर की याद दिलाकर क्या साध रही है पार्टी?

BJP UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। BJP के बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपने भाषणों में बार-बार समाजवादी पार्टी के पुराने शासन की चर्चा छेड़ रहे हैं। ये रणनीति सिर्फ विरोध की बात नहीं है; वो वोटर्स के सामने दो जमाने, दो सरकारों की तस्वीर भी पेश करना चाहते हैं। वैसे, ऐसा ही प्रचार NDA ने बिहार चुनाव में भी किया था याद होगा, पुराने दौर का ज़िक्र बार-बार उछाला गया।