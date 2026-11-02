बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुरासु का खतरा, 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान

Cyclone Murasu: एक सप्ताह के भीतर देश में एक और चक्रवात का खतरा मंडरा गया है। बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवात अर्नब के बाद अब नया चक्रवात मुरासु आ रहा है। रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुरासु नाम का यह चक्रवात पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 2 नवंबर की सुबह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में और तीव्र होकर प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 3 नवंबर की तड़के 4 बजे के करीब नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटे और झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।