भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कैसी होगी? रफ्तार, सीटों और यात्रियों की सुविधाओं की पूरी जानकारी



ट्रेन में हर सीट के पास बड़ी खिड़कियां, लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली के सॉकेट, ऊपर सामान रखने के रैक और बड़े सामान के लिए अलग स्टैंड होंगे। डिब्बों के बीच ऐसा सीलबंद गलियारा बनाया गया है, जिससे यात्री एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आसानी से आ-जा सकेंगे। ट्रेन में यात्रियों के लिए सूचना और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था होगी। डिब्बों में लगी एलसीडी स्क्रीन पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रा संबंधी जानकारी मिलेगी। वाई-फाई आधारित मनोरंजन प्रणाली के जरिए यात्री पहले से उपलब्ध सामग्री देख सकेंगे। ट्रेन में दिव्यांग और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की सुविधा को डिजाइन का अहम हिस्सा बनाया गया है।