‘ठीक से फर्जीवाड़ा भी नहीं कर सकते’, रामलीला मैदान को भरा दिखाने वाली AI तस्वीर पर किरेन रिजिजू का तंज

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस की एक पोस्ट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने 1 नवंबर को हुई महारैली के दौरान रामलीला मैदान को पूरी तरह भरा हुआ दिखाने के लिए AI से बनाई गई तस्वीर साझा की। रिजिजू ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को कम से कम AI से तैयार तस्वीर को सही तरीके से बनाना चाहिए था। उन्होंने इसे पार्टी की ओर से फैलाया जा रहा फर्जी नैरेटिव बताते हुए कहा कि तस्वीर भी ठीक से तैयार नहीं की गई।